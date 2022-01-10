Исследование: цены на сотовую связь в России в 2021 году снизились на 15% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики компании Content Review сообщили, что средний минимальный тариф на сотовую связь в России по итогам 2021 года снизился на 15 процентов.

Так, самая дешевая связь оказалась в в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и Москве. Дороже всего по итогам 2021 года мобильные услуги были в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане, рассказывает Lenta.ru.

В Tele2 в свою очередь отметили, что сотовая связь в России остается одной из самых дешевых в мире при сохранении высокого уровня качества.

При этом средняя стоимость тарифа на услуги сотовой связи выросла на 1,6% и оценивается в 392 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Российские операторы держали цены неизменными с конца прошлого года. При этом с января по май 2020 года цены стремительно росли, рассказывает ФАН.

Ранее турист из Японии поделился своими наблюдениями и заявил, что его поразили цены на сотовую связь в России и общедоступность бесплатного Wi-Fi.

"Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе", - цитирует японца телеканал "360"