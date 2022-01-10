На шаг ближе к себе. Андрей Курпатов презентовал новый инструмент познания себя

Известный психиатр Андрей Курпатов представил новый метод для самопознания и решения сложившихся проблем. В инстаграм Курпатов презентовал две колоды по 30 карт, которые помогут легко и без участия специалистов понять, как решить поставленные задачи и почему же сложилась определенная жизненная ситуация.

Новый инструмент для самопознания, представленный в виде специального набора карт, Курпатов назвал “Шаг к себе”. В описании говорится, что благодаря этим инструментам можно провести ревизию жизни, научиться понимать и при ним свои эмоциональные состояния, эффективно справляться со стрессом и смотреть на себя с необычных сторон, найти ответы во всех сферах жизни.

«Десять тем — от вопросов личной жизни до создания образа желанного будущего — это своего рода путешествие к себе. Колода хорошо работает как инструмент для целенаправленной и системной работы по переосмыслению себя и своего места в мире».

Так же Андрей Курпатов рассказал о “Тренажере системного мышления”, который уже более года продается на торговой плозадке Ozon. Тренажер системного мышления поможет расставить приоритеты и посмотреть на проблемы с другой стороны увидеть общую картину мира.

“Как вы знаете, есть три типа мышления: у конструктора, центриста, рефлектора. И используя эти стратегии мышления, а в этом вам поможет соответствующая колода, вы сможете увидеть свою ситуацию с разных сторон и получить дополнительные инсайды, которые помогут вам решать те или иные задачи”, - говорит сам Курпатов.

Андрей Курпатов - известный психиатр с многолетним стажем работы, которых за последние 2 десятка лет написал более сотни научных работ, опубликовал более 30 книг по психологии. Сейчас возглавляет Высшую школу методологии, а также работает научным руководителем Лаборатории нейронаук.