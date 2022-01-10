Глава военной разведки Дании арестован по делу об утечке данных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава разведывательной службы Министерства обороны Дании Ларс Финдсен был арестован по делу об утечке секретных данных.

Как передает телеканал TV2, он был взят под стражу еще 9 декабря прошлого года «по обвинению в утечке секретной и строго засекреченной информации». В сообщении отмечается, что эти данные могут нанести ущерб безопасности Дании и ее отношениям с другими странами.

Финдсен был временно отстранен от службы в августе 2020 года после того, Служба разведки Дании публично раскритиковала разведывательную службу Минобороны США за необоснованный шпионаж за датскими гражданами.

Кроме того, Управление посчитало, что разведывательная служба скрывала информацию, так что было невозможно проконтролировать, соблюдали ли разведывательная служба министерства обороны совместно с полицейской разведывательной службой закон. В чем именно обвиняется Финдсен, пока неизвестно, так как он содержится под стражей в условиях секретности, сказано в сообщении. Обвинения против главы службы датской военной разведки выносилось за закрытыми дверями.