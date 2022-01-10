Володин откликнулся на публикацию в «Комсомолке» о спасении выброшенного на мороз младенца

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил родителей подростков, которые спасли брошенного младенца, за воспитание детей. Фото: личный архив героев публикации kp.ru.

Вячеслав Володин откликнулся на публикацию о спасении выброшенной на мороз новорожденной девочки в «Комсомольской правде». Как рассказывала kp.ru, история произошла под Новосибирском. Пятеро подростков во врем прогулки нашли новорожденную девочку. Младенец лежал на обочине дороги в картонной коробке, завернутый в тряпку.

«Под Новосибирском произошла история, которая только благодаря неравнодушию молодых ребят не закончилась трагедией. Была спасена новорожденная девочка. Ее бросили те, кто должен был заботиться о ней. Вместо этого — оставили на обочине дороги умирать на морозе», - написал Володин в своем Telegram.

Спикер Госдумы охарактеризовал поступок того, кто бросил ребенка в мороз на улице, как чудовищный.

«Не окажись ребята на малолюдной трассе, пройди они мимо, девочка погибла бы от переохлаждения. Тем извергам, которые бросили малышку, нет оправдания. Чудовищный поступок!», - написал он.

Володин благодарил подростков и их родителей за то, что они воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными.

«Пострадавшей девочке хочется пожелать как можно быстрее обрести любящую семью. Огромная благодарность ребятам. Спасибо их родителям, что воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными к чужой беде», - написал он.