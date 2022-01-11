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В мире11 января 2022 5:27

Токаев назначил Алихана Смаилова премьером Казахстана

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили эту кандидатуру
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Токаев назначил Алихана Смаилова премьером Казахстана

Токаев назначил Алихана Смаилова премьером Казахстана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра республики.

Ранее глава государства предложил кандидатуру бывшего первого вице-премьера на должность премьер-министра. Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили эту кандидатуру.

Согласно конституции Казахстана, президент после консультаций с фракциями политических партий вносит на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра страны. Для назначения главы правительства ему необходимо согласие нижней палаты парламента.

В разные годы Смаилов работал в Администрации президента, в Министерстве иностранных дел, был министром финансов, помощником главы государства, а также возглавлял нацхолдинг «Казагро» и агентство по статистике. Первым вице-премьером Казахстана он стал с 2019 года.