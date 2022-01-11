Соседи погибшего при взрыве газа в доме на Сахалине допускают его неосторожное обращение с баллоном Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Во вторник, 11 января, в пятиэтажке в Южно-Сахалинске в квартире 43-летнего сварщика взорвался газ, после чего начался пожар. В результате происшествия погиб хозяин квартиры.

Причины произошедшего на данный момент выясняют следователи, предстоит ряд экспертиз, однако соседи рассказывают, что хозяин квартиры был в горе после смерти жены и мог допустить неосторожное обращение с баллоном.

Эксперты предварительно убедились, что несущие конструкции не пострадали. Людям разрешили вернуться в квартиры, однако, сообщается, что в доме пока пахнет газом.

В СУ СК РФ по Сахалинской области сообщили, что на месте возгорания работали следователи и криминалисты. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы», - говорится в заявлении ведомства.