LETA: спецслужбы Латвии задержали подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Латвии задержали двух человек, которых подозревают в сотрудничестве с военной разведкой России.

Как передает агентство LETA со ссылкой на Служба государственной безопасности Латвии, СГБ совместно со Службой военной разведки и безопасности задержала в 2021 году двух человек, которых подозревают в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, а также в предоставлении ей не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики.

Отмечается, что они были задержаны в рамках расследования двух уголовных дел. По сведениям спецслужб республики, задержанные ранее встречались с представителями российской разведки на территории России. Им был присвоен статус подозреваемых, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщается, что Служба государственной безопасности Латвии 30 декабря 2021 года передала в прокуратуру материалы уголовного дела с просьбой возбудить уголовное преследование в отношении одного подозреваемого.