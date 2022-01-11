Захарова высмеяла угрозу экс-главы МИД Польши врезать России «по яйцам»

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Евродепутат и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Россию «серийным насильником», пообещав «дать по яйцам».

Таким образом экс-глава внешнеполитического ведомства Польши отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который отметил, что НАТО стал чисто геополитическим проектом по освоению территории, которая оказалась «осиротевшей» после исчезновения организации Варшавского договора и распада СССР.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если полезете ещё раз - дадим по яйцам», - написал польский политик в своём Twitter

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла такую реакцию, отметив, что Россия женского рода. «Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», - отметила дипломат в своем Telegram-канале.