Очисткой города от снега занимались 10,5 тысячи машин снегоуборочной техники Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в новогодние праздники.

«Празднование Нового года и Рождества прошло в доброй и теплой атмосфере, без аварий и происшествий, - сказал Собянин. - За это большое спасибо сотрудникам всех городских служб, которые в круглосуточном режиме трудились в эти дни».

Как сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы, системы жизнеобеспечения работали без сбоев. Серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было.

«Коммунальные службы все праздники работали в усиленном режиме, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Главной задачей было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения города и с ней отлично справились. В домах москвичей были свет, тепло и вода. Все прошло штатно, аварийных отключений не было».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Для комфорта и безопасности горожан в новогодние каникулы:

- дежурили аварийные бригады, готовые к ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях, а также 1,4 тысячи машин спецтехники и дизель-генераторные установки. Зимние выходные обошлись без аварийных отключений потребителей;

- очисткой города от снега занимались 10,5 тысячи машин снегоуборочной техники, 43 тысячи машин малой механизации. Скатные кровли приводили в порядок 2,9 тысячи бригад;

- по графику проходили вывоз, переработка и утилизация мусора;

- дежурили 1,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, 354 машины спецтехники, 7 вертолетов для ликвидации последствий возможных ЧС;

- круглосуточно дежурили руководители, оперативный и ремонтный персонал на предприятиях и в организациях Комплекса городского хозяйства столицы.