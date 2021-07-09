Единый документ для мигрантов: иностранцев без карты будут "высылать" домой

Единый электронный документ заменит мигрантам в России их национальные паспорта, медстраховку и банковскую карту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Согласно новому проекту федерального закона для мигрантов, каждый желающий потрудиться в России будет обязан написать заявление и получить "единый документ". Электронная карточка с чипом будет выдаваться на 10 лет. Она заменит иностранцам на территории России национальный паспорт, подпись и банковские карты.

В нее внесут цифровую фотографию иностранца, отпечатки пальцев, данные медицинской страховки, медицинскую карту, которая будет заполняться после прохождения мигрантом медицинской комиссии в России. Комиссия должна будет подтвердить, что у приезжего нет наркозависимости, что он не болеет гепатитами, ВИЧ и другими опасными заболеваниями.

Данные этого "единого документа" мигрант сможет пополнить только после того, как оплатит государственную пошлину в личном кабинете на портале Единых государственных и муниципальных услуг.

И только с таким "единым документом" мигранта смогут взять в России на работу. И то, не на каждую: "единый документ", как и новый закон будет ограничивать и контролировать мигранта в передвижении по стране и препятствовать нахождению на режимных территориях и объектах.

При этом лишить "единого документа" иностранца смогут за систематические административные нарушения, неоплаченный штраф, нарушение сроков пребывания, после обнаружения опасных инфекционных болезней, за преступления, подложные сведения о месте регистрации, а также если он выехал из России и не вернулся в течении года.

Кстати, если у мигранта однажды будет выявлено опасное хроническое инфекционное заболевание он попадет в "контрольный список" для высылки его из России с последующим попаданием в "запретный список" для въезда в страну. Исключением, для "разового въезда" и "контролируемого пребывания" для таких персон нон грата может стать лишь тяжелая болезнь родственника, его смерть или участие в уголовном процессе.

Кстати, высылка из страны будет осуществляться за счет иностранца. В случае отсутствия средств на его счетах, деньги на это будут изыскивать судом с тех, кто его пригласил или работодателей, где он в последнее время трудился. Такого должника впоследствии не впустят в Россию до тех пор, пока он не погасит все свои задолженности перед ее бюджетом.

Проектом закона предлагается также накладывать ограничение на выезд иностранцев за границу если они: привлечены в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу, причинили кому-то вред или получили наказание в виде обязательных работ.

МВД также предложило отменить разрешения на временное проживание мигрантов в России, которое позволяет иностранцам легально жить и работать на территории России в течение трех лет. Вместо этого предлагается ввести три миграционных режима в России: режим краткосрочного пребывания — не более 90 дней в течение календарного года, режим долгосрочного пребывания — больше 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание и режим постоянного, бессрочного проживания.

Также появится реестр "недобросовестных приглашающих лиц", а иностранцы будут подписывать "соглашение о лояльности", которое будет обязывать их соблюдать Конституцию нашей страны.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин поручил МВД, МИД, ФСБ и Минюсту и своей администрации подготовить реформу миграционных режимов и института гражданства.