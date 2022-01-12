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В мире11 января 2022 23:42

Самолет Минобороны РФ доставил в Москву еще 86 россиян из Алма-Аты

Отмечается, что граждане были в Казахстане на новогодних праздниках
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Самолет Минобороны РФ доставил в Москву еще 86 россиян из Алма-Аты

Самолет Минобороны РФ доставил в Москву еще 86 россиян из Алма-Аты

Фото: REUTERS

Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 86 российских граждан. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

- Третий самолет... доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 86 российских граждан, - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Министерства обороны РФ Ил-76 доставил в Россию во вторник, 11 января, еще 145 россиян. Граждане РФ были вывезены с аэродрома Алма-Аты в Москву. Всего за несколько дней самолеты ВКС России вывезли из Казахстана более 1,7 тысячи россиян и иностранцев.

Напомним, россиянам, которые пока остаются в Казахстане, на время действия режима чрезвычайного положения в республике предоставили нетарифицируемую мобильную связь. Это означает, что граждане могут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в республике.