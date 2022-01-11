Самолеты ВКС России вывезли из Казахстана более 1,7 тысячи россиян и иностранцев Фото: REUTERS

Российские самолеты военно-транспортной авиации эвакуировали из Казахстана уже более 1,7 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство обороны России, где уточнили, что из республики вывозили не только россиян, но и обращавшихся за помощью иностранцев.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1719 российских и иностранных граждан», - говорится в заявлении военного ведомства.

Как отметили в министерстве, в минувший понедельник, 10 января, в Москву из Казахстана было доставлено 258 человек, из которых 247 российских и 11 иностранных граждан. Также в Россию были вывезли два дипломата со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии.

Напомним, россиянам, которые пока остаются в Казахстане, на время действия режима чрезвычайного положения в республике предоставили нетарифицируемую мобильную связь. Это означает, что граждане могут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в республике.