Госдеп США потребовал от России разъяснений из-за учений на границе с Украиной Фото: REUTERS

В США ждут от России пояснений по поводу перемещений военных на границе с Украиной в рамках деэскалации ситуации. Об этом журналистам на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

- Мы полагаем, что деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, а также разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, - заявил Прайс.

Он добавил, что прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".

Ранее российская сторона уже заявляла, что перемещает войска исключительно на территории своего государства. Также в Кремле заявляли, что РФ не намерена "нападать на Украину" и не представляет ни для кого угрозы.

Накануне посольство РФ в США заявляло, что Россия не понимает логику Госдепартамента США, в котором к Москве обратились с призывом вернуть свои "войска в казармы" или же предоставить Вашингтону объяснения, какие учения и с какой целью она проводит.