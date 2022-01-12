В Екатеринбурге эвакуировали учеников свыше 90 школ после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ Екатеринбурга поступают третий день подряд Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге прошла очередная эвакуация учеников свыше 90 школ после сообщений о минировании учебных заведений. Об этом сообщает в среду, 12 января 2022 года, "КП-Екатеринбург".

По данным городского департамента образования занятия отменены в 93 образовательных учреждениях. В их числе школы №1, №22, №140 и №150, гимназия №108 и лицей №109. Школьников распустили по домам.

Родителям учащихся сообщили, что уроков в первую смену не будет. По поводу занятий во вторую смену администрация учебных заведений пообещала проинформировать позднее.

Стоит отметить, что школьников в Екатеринбурге эвакуируют уже третий день подряд. Так, ранее по той же причине эвакуировали школьников гимназии № 161 и школы № 65. Сообщения о минировании оказались ложными.

Как сообщает "КП-Новосибирск", в среду, 12 января 2022 года, в семь судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту.