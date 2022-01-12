Жириновский заявил, что миллионы американцев придется эвакуировать в Сибирь через десять лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что несколько миллионов американцев придется эвакуировать в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США.

Депутат напомнил об истории СССР, который, по его мнению, распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Как он считает, на сегодняшний день похожая ситуация сложилась в Штатах.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории», - написал парламентарий в Telegram, добавив, что им «просто отменяют в США».

Жириновский заявил, что если сегодня белые американцы все еще составляют большинство населения в США, то через десять лет они останутся в меньшинстве, которое столкнется с дискриминацией, после чего и «начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира». «Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», - отметил он.

Политик добавил, что в сложившихся условиях Соединенные Штаты «рухнут», поскольку после оттока белых американцев новое общество не будет способно поддерживать такой же уровень развития экономики, технологий и жизни.