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Экономика12 января 2022 6:19

Крупные ретейлеры согласились ограничить наценки на базовые продукты

Это коснется порядка 200 товарных позиций из 25 категорий
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Предложение ФАС России по ограничению наценки поддержали крупные ретейлеры

Предложение ФАС России по ограничению наценки поддержали крупные ретейлеры

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Крупные розничные сети поддержали предложение Федеральной антимонопольной службы России ограничить наценку на наиболее дешевые базовые продукты. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты, - говорится в сообщении телеграм-канала антимонопольщиков. - Речь идёт об отдельных позициях в каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров".

По итогам совещаний, торговые сети "Дикси", "Карусель", "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик" предложили ограничить наценки 10 процентами, а торговая сеть "Бристоль" – 10-15 процентами.

Как пишет "Коммерсант", в "Магните" отметили, что под ограничение попадут порядка 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, в том числе хлеб, молоко, гречка, овощи из "борщевого набора".

ВX5 Group уточнили, что ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать уже с 12 января 2022 года во всех магазинах сети.