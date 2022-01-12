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Авто12 января 2022 8:40

В Госдуме рассмотрят законопроект о дистанционном медосмотре водителей

Сообщается, что аналогичная инициатива ранее разрабатывалась Минздравом, но Госдумой не рассматривалась
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В Госдуме рассмотрят законопроект о дистанционном медосмотре водителей

В Госдуме рассмотрят законопроект о дистанционном медосмотре водителей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В комитете по транспорту Государственной Думы сообщили, что в феврале 2022 года нижняя палата рассмотрит законопроект о дистанционном медосмотре водителей.

"Сегодня катастрофически не хватает врачей и медработников, которые бы проводили такие осмотры. По предварительным подсчетам, требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет. Безусловно, наш комитет этот законопроект поддержит, так как он очень нужен стране", - пояснил "Известиям" глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев.

Сообщается, что аналогичная инициатива ранее разрабатывалась Минздравом, но Госдумой не рассматривалась.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. Под таким вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления, рассказывает RT.