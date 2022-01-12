Аналитики назвали самые перспективные профессии в сфере фриланса

SMM-специалисты и копирайтеры возглавили рейтинг самых перспективных профессий в сфере фриланса Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты сервиса "СберУслуги" сообщили ,что фриланс остается самой популярной сферой среди самозанятых.

По мнению экспертов, самыми востребованными профессиями в 2022 году станут SMM-специалисты и копирайтеры, дизайнеры интерьера и веб-дизайнеры. В рейтинг также вошли специалисты по созданию чат-ботов и фотографы, рассказывает "Газета.ru"

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения университета Галина Семенова рассказывала "Российской газете" о преимуществах статуса самозанятых. Так, по ее мнению, самый главный плюс - удобство регистрации в налоговом органе.

Ранее стало известно, что в России число самозанятых сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей.

"Больше 3,5 миллиона человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 миллиона. Налоговый режим - это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла всё равно это важно", - цитирует Life.ru главу ФНС Даниил Егоров.