Таиланд планирует ввести сбор с иностранных туристов

Первыми сбором планируют обложить туристов, прибывающими на самолетах Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Таиланда планирует ввести сбор с иностранных туристов в размере 300 батов (около 9 долларов). Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на слова пресс-секретаря правительства королевства Тханакона Бунконгванчана.

Предполагается ввести дополнительный сбор с туристов с апреля 2022 года. Власти Таиланда намерены включить его в стоимость авиабилетов. Вопрос обложения налогом туристов, которые прибывают наземным транспортом, рассматривается отдельно, уточнил источник издания.

По словам Бунконгванчана, полученные средства планируется направить на развитие туристических направлений и страхование туристов.

Напомним, введение туристического сбора обсуждается в Таиланде с 2016 года, однако данную меру все время откладывали. Сегодня же пандемия привела экономику страны, которая в значительной степени зависит от туристов, к ослаблению. В связи с этим тайские власти все-таки планируют в ближайшем время ввести туристический сбор.