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Общество12 января 2022 10:22

Аналитики назвали сферы с самым большим ростом зарплат в России

Сфера фитнеса и красоты стала отраслью с самым большим ростом зарплат в России
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Аналитики сообщили, что медианная зарплата в России в 2021 году выросла на 17 процентов

Аналитики сообщили, что медианная зарплата в России в 2021 году выросла на 17 процентов

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики сервиса "Авито Работа" сообщили, что медианная зарплата в России в массовых профессиях выросла на 17 процентов в 2021 году, до 35 тысяч рублей.

Так, отраслью с самым большим ростом зарплат эксперты назвали "Фитнес, салоны красоты" (33%), "Автомобильный бизнес" (25%), "Управление персоналом" (20%), "Транспорт, логистика" (19%) и "Строительство" (13%), рассказывает Lenta.ru.

При этом самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере продаж, искусства и развлечений, охраны и безопасности.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что зарплаты работающих россиян могут быть проиндексированы на размер инфляции - 8,39%.

Эксперты, опрошенные "Известиями" сообщили, что индексация заработных плат хотя и предусмотрена законом, но штрафные санкции к малому и среднему бизнесу за подобные нарушения на практике не применяются.