Депутат Нилов заявил, что в бюджете есть средства на индексацию пенсий на 8,6%

Ярослав Нилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В бюджете Пенсионного фонда России есть средства на индексацию пенсий неработающих пенсионеров выше уровня инфляции. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы, - уточнил депутат. - В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать".

Народный избранник подчеркнул, что в любом случае обязательства государства перед пенсионерами будут выполнены.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. Российский лидер заявил, что принятые ранее решения не позволят гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией.

Напомним, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова подсчитала, что средняя пенсия в России после индексации на уровне инфляции в 2022 году должна вырасти на 1400 рублей.