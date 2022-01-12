В Совфеде рассказали, насколько вырастут пенсии россиян после индексации в 2022 году

После индексации пенсии в среднем вырастут на 1400 рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Средняя пенсия в России после индексации на уровне инфляции в 2022 году должна вырасти на 1400 рублей. Об этом заявила РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей, - уточнила Бибикова. - Таким образом, после индексации на 8,6 процента она должна вырасти на сумму около 1400 рублей".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции на 8,6%. Российский лидер подчеркнул, что принятые ранее решения не позволят гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.

Напомним, дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году готовит Минтруд России. Индексация пенсий неработающих пенсионеров применяется для того, чтобы страховые пенсии росли быстрее, чем инфляция, отметили в министерстве.