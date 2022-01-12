Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции на 8,6%.

В ходе совещания с членами правительства российский лидер заявил, что принятые ранее решения не позволят гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.

«Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции … Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% - с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», - заявил глава государства.

Путин попросил правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять соответствующие решение.

Напомним, ранее в Кремле выразили надежду, что в ближайшее время задача индексации пенсий по уровню инфляции в России будет решена. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства не изменил своей позиции в отношении индексации пенсий не ниже уровня инфляции