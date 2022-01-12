Правительство Украины ввело госрегулирование цен на ряд продуктов Фото: REUTERS

Правительство Украины приняло решение ввести госрегулирование цен на ряд продуктов, среди которых гречка, мука, сахар, яйца макароны, молоко, курица, а также подсолнечное и сливочное масло. Сообщается, что уровень торговой надбавки составит не более 10 процентов, а действовать данное решение будет до окончания карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции.

В пояснительной записке уточняется, что в прошлом году наблюдалась тенденция к росту потребительских цен на продукты питания. Мерой контроля украинские власти выбрали госрегулирование. Кроме того, правительство Украины будет проводить с целью анализа мониторинг цен на эти продукты и на ряд других товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине в ноябре 2021 года рекордно подорожало сало. В декабре прошлого года лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла стране «энергетическое уничтожение» из-за резкого роста цен на энергоресурсы.