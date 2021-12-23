Тимошенко предрекла Украине "энергетическое уничтожение"

Юлия Тимошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что сейчас фактически ведется "энергетическое уничтожение Украины". Соответствующее заявление политик сделала в эфире телеканала "Наш".

По ее словам, нехватка энергоресурсов и связанный с этим резкий рост цен загнали бизнес в катастрофическое положение, в особенности небольшие предприятия.

"Сегодня эти малые предприятия, вместе со всей Украиной, местными бюджетами, оказались в такой ситуации, что им приходится либо оплачивать убытки, или закрываться, - подчеркнула Тимошенко. - Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают".

Лидер партии "Батькивщина" напомнила, что газ в подземные хранилища не закачали впервые за 30 лет. Тимошенко призывает выяснить имена людей, ответственных за это.

Как ранее писал сайт kp.ru, Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые за годы независимости заняла последнее место в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения.

Тимошенко также обратила внимание, что искусственно созданный на Украине энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции, которая, по ее мнению, непосильна для граждан страны.