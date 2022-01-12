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Политика12 января 2022 12:05

Власти Казахстана окажут поддержку семьям силовиков, погибших при беспорядках в Алма-Ате

Президент республики встретился с близким сотрудников силовых структур, которые погибли при исполнении обязанностей
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Семьям погибших в Алма-Ате полицейских и военнослужащих окажут поддержку

Семьям погибших в Алма-Ате полицейских и военнослужащих окажут поддержку

Фото: REUTERS

Родственникам полицейских и военнослужащих, погибших во время ликвидации беспорядков в Алма-Ате, получат всяческую поддержку со стороны государства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с семьями погибших силовиков.

"Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей, - говорится в сообщении пресс-службы главы государства. - Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка".

Как ранее писал сайт kp.ru, впервые с начала беспорядков в Казахстане президент прибыл в Алма-Ату. В частности, Токаев принял участие в заседании оперативного штаба.

Напомним, число погибших сотрудников правоохранительных органов в ходе беспорядков в Казахстане составило 17 человек. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в оперативном штабе при Министерстве внутренних дел республики.