Правительство Германии заявило, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вступление Украины в Североатлантический альянс на сегодняшний день не обсуждается. Такое заявление в среду, 12 января, сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, комментируя вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности, которые касаются и нерасширения НАТО на восток.

«Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины не обсуждается», - сказал представитель немецкого правительства.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров о гарантиях безопасности в Европе заявил, что Москва требует от «железобетонных гарантий» того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Однако Госдеп США заявил, что Вашингтон не изменили свою позицию по данному вопросу.