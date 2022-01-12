Предложенная президентом индексация пенсий коснется примерно 30 млн человек и обойдется в 600 млрд рублей

В Союзе пенсионеров России горячо поддержали предложение президента Владимира Путина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам на 8,6%. Фото: Shutterstock

В Союзе пенсионеров России горячо поддержали предложение президента Владимира Путина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам на 8,6%.

- Большое спасибо президенту за то, что не обманываются ожидания пенсионеров в выполнении закона — чтобы пенсии неработающим пенсионерам были выше темпов инфляции, - сказал kp.ru председатель Союза пенсионеров России экс-сенатор Валерий Рязанский. - Такое решение справедливо и говорит о том, что сохраняется идеология, заложенная в законодательстве об изменениях пенсионной системы, которое принималось в 2018 году. Напомню, этим законом предусматривалось на период до 2024 года повышенная индексация пенсий неработающим пенсионерам для того, чтобы выйти на уровень средних пенсий по стране в размере 20 тысяч рублей в месяц.

По словам Рязанского, это коснется примерно 30 млн человек — столько у нас в стране неработающих пенсионеров, получающих пенсии по старости.

- По моим подсчетам на индексацию пойдет примерно 600 млрд рублей, а то и больше, - говорит Рязанский. - Откуда будут взяты эти деньги — это предстоит решать правительству, возможно, из Фонда национального благосостояния.

Наш собеседник считает, что деньги, полученные пенсионерами, вернутся в экономику России и принесут ей пользу.

- Получение пенсионерами дополнительных денег приведет к повышению потребительского спроса, - продолжил Рязанский. - Причем надо понимать, что пенсионеры — это не та категория людей, которые покупают импортные автомобили. Пенсионеры, в большей части приобретают товары отечественного производителя — пищевые продукты, лекарства, товары народного потребления, различные услуги. Деньги за это тут же возвращаются государству и производителям. Они остаются в стране.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ предложил проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 8,6%

"Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение", - сказал Путин.