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Здоровье12 января 2022 16:43

AstraZeneca планирует зарегистрировать свою вакцину в РФ после изучения ее комбинации со «Спутником Лайт»

Компания AstraZeneca заявила о намерении зарегистрировать свою вакцину против COVID-19 в России после получения результатов ее взаимодействия со «Спутником Лайт»
Мария ПАВЛОВА
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Британско-шведская компания AstraZeneca зарегистрирует свою вакцину в РФ после изучения ее взаимодействия со "Спутником Лайт".

Британско-шведская компания AstraZeneca зарегистрирует свою вакцину в РФ после изучения ее взаимодействия со "Спутником Лайт".

Фото: REUTERS

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила о намерении зарегистрировать свою вакцину от коронавирусной инфекции в РФ после того, как получит данные по результатам клинических исследований её комбинации со «Спутником Лайт». Об этом сообщает Интерфакс в среду 12 январяю

«Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин «АстраЗенека» и «Спутник Лайт», - цитирует агентство представителя компании.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Гинцбург заявил, что комбинация вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer повышает защиту от «дельта»-штамма коронавируса.

Иммунолог Крючков назвал комбинация «Спутника V» и Moderna «коктейлем Молотова для коронавируса», а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 92-процентную защиту от ковида дает комбинация «Спутник V» и «Спутник Лайт».