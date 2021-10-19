Комбинация "Спутника V" и Moderna - коктейль Молотова для коронавируса

Суть исследования заключалась в том, чтобы сделать более обоснованным комбинирование разных вакцин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твиттере отечественной вакцины “Спутника V” появилось сообщение о результатах первого в мире комбинированного исследования, в котором изучался эффект смешивания вакцин разных типов. Исследование проводилось в Аргентине (это первая страна которая заключила контракт на поставку “Спутника V”) при поддержке Российского фонда перспективных исследований (РФПИ).

- “Спутник Лайт” (это первый компонент “Спутника V” - Ред.) и Moderna помогли другим вакцинам в качестве бустера (усилителя), вызвав более сильный иммунный ответ против Covid-19, - сообщили в РФПИ. - Комбинация “ AstraZeneca + “Спутник Лайт” показала отличные результаты.

Значит ли это, что имеет смысл применять комбинирование вакцин разных производителей? Прокомментировать результаты аргентинского исследования мы попросили иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

Зачем комбинировать вакцины разных производителей?

- Николай, пишут, что бустерный укол “Спутника” усиливает действие других вакцин. Значит его предпочтительнее использовать для ревакцинации?

- Тут во избежании путаницы нужно сразу оговориться, что в разных странах под словосочетанием “бустерная вакцинация” подразумевают немного разные вещи. Классическая бустерная вакцинация это когда мы проходим полный курс первой вакцинации (получаем две дозы), а потом через 6-8 месяцев используем бустер - докалываемся либо полным курсом либо урезанным курсом - одной дозой. В Израиле, США, Европе это называется бустерной вакцинацией. У нас используется другой термин - ревакцинация. Но в данном исследовании под бустером подразумевается вторая доза в рамках первого цикла вакцинации. Так тоже можно говорить, потому что первая доза вакцины называется премирующей - она знакомит организм с антигеном, а вторая, которая усиливает иммунный ответ на уже знакомый организму антиген - она называется бустерной. Но для нас тут важно понимать, что это исследование не про ревакцинацию, а про сочетания вакцин в рамках первого курса.

- Зачем аргентинцы решили изучить сочетание разных вакцин со “Спутником”?

- Там исследовались и другие разные сочетания, без участия “Спутника”. Суть исследования заключалась в том, чтобы сделать более обоснованным комбинирование разных вакцин. Аргентина была в этом заинтересована. Для чего это делалось? Допустим, страна закупает вакцину у нескольких производителей и разработчиков. Соответственно случается так, что возникают перебои. Например, известна история с перебоями поставок второго компонента “Спутник V” в Аргентину. Соответственно Аргентине - и не только ей, интересно диверсифицировать эти вещи. То есть, если одного компонента не хватает, мы его заменяем другой вакциной. Причем внутри одного цикла вакцинации. Допустим, первая доза у нас “Спутник V”, а вторая - “ AstraZeneca” или “Cansino”.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Поженили “Спутник V” и AstraZeneca

- Какая комбинация самая эффективная?

- Эффективность (то есть насколько комбинация защищает от заболевания) здесь не измерялась, исследовалась только иммуногенность - способность вакцины вызывать иммунный ответ. Уровень антител здесь замеряли на 14-й день после второй прививки. Но опять же, нужно оговориться: пока у нас есть только пресс-релиз с промежуточными результатами, исследование продолжается и мы ждем публикацию самой научной работы. То что мы видим в таблице, это оценочные результаты - лучше, хуже, или нет разницы. Но мы не видим цифровые данные, а без них невозможно понять на основании чего делались выводы и насколько они обоснованы.

- Давайте представим, что аргентинцы все сделали правильно, то какая картина получается?

- Они брали три базовые модели: первый компонент “Спутника V” и второй компонент “Спутника V”, затем AstraZeneca плюс AstraZeneca и Sinopharm плюс Sinopharm. И на их фоне сравнивали, что дает комбинация “Спутника V”, AstraZeneca и Sinopharm с другими вакцинами.

- Что хорошо сочетается со ”Спутником”?

- Если мы вторым уколом добавляем AstraZeneca , то ничего не меняется. Это в принципе ожидаемый результат, потому что “AstraZeneca ” - это своего рода аналог “Спутника” - у нас вакцина сделана на основе двух разных серотипов человеческого аденовируса, в “AstraZeneca ” использован обезьяний аденовирус. Поэтому логично, что разницы не должно быть. Но для медиков это сравнение очень важно, в том отношении, что если один компонент “Спутника” поставляется, а другой не поставляется, то можно мешать с AstraZeneca без ущерба. Хотя и выигрыша никакого не будет.

Интересная получилась комбинация - первый компонент “Спутника” плюс Cansino. По идее, разницы быть не должно, потому что Cansino - это препарат, очень похожий на второй компонент “Спутника”. Но если мы вводим первый компонент “Спутника” плюс Cansino, то по общим антителам это работает лучше, чем два “Спутника”. Хотя по нейтрализующим антителам (а они нас интересуют в первую очередь) никакой разницы нет. Этот момент нуждается в объяснении, которого мы пока не получили. И еще одна характерная деталь: куда бы мы ни добавляли Moderna - к “Спутнику” или любой другой вакцине, мы автоматически везде получаем лучший результат.

- За счет чего?

- Moderna и Pfizer, который в этом исследовании не участвовал, это мРНК вакцины. Считается, что у мРНК вакцин способность вызывать иммунный ответ - максимальная. Если у Moderna и Pfizer клиническая эффективность 92-96 процентов в отношении развития Covid-19, то эту цифру сложно превзойти. “Спутник V” в принципе на их уровне позиционировался, но если мы посмотрим аргентинские данные, то “Спутник” плюс “Спутник” хуже, чем “Спутник” плюс Moderna. Это значит, что Moderna к “Спутнику” добавляет иммуногенности. Скорее всего, иммунногенность “Спутника” находится между AstraZeneca и Moderna. Судя по этой таблице, так оно и есть. По ней видно, что если мы добавляем к векторным и аденовирусным вакцинам мРНК вакцины Moderna и Pfizer, мы неизменно получаем лучший эффект. Но я вам скажу, что просто две дозы Moderna или Pfizer дают эффект ничуть не меньше. Они не требуют, чтобы их чем-то разбавляли.

Sinopharm и ложка дегтя

- А какая из вакцин показала себя неважно?

- Если мы посмотрим на таблицу, то Moderna на одном полюсе - она самая сильная вакцина из этого набора, а на другом полюсе Sinopharm. Это тоже не удивительно, Sinopharm - это инактивированная цельновирионная вакцина, аналог нашего “КовиВак”. И китайцы с самого начала не скрывали данные, что иммуногенность Sinopharm или Sinovac очень маленькая, гораздо ниже, чем у других вакцин. Но если мы к ним в виде второй инъекции добавляем другую, более сильную, то результат во всех случаях становится лучше. То есть Sinopharm слабая вакцина. Что касается “Спутника Лайт”, то он действительно может использоваться в качестве второго компонента и в сочетании с AstraZeneca и Sinopharm повышает титр антител. Но есть схемы и лучше.

- Пока зарубежные вакцины не получили у нас разрешения мы в качестве второго компонента можем использовать только “ЭпиВакКорону” и “КовиВак”. Что лучше в качестве второй дозы: колоть второй компонент “Спутника” или все-таки скомбинировать?

- Из того, что мы видим - “Спутник” однозначно лучше. “КовиВак” похож на Sinopharm, который фигурирует здесь в исследовании. К чему его ни добавить - иммунный ответ будет только хуже. Можно осторожно предполагать, что если к первой дозе “Спутника” в качестве второго компонента добавить “КовиВак”, то мы получим тот же результат. Moderna была б не плоха в качестве второй дозы, но ее в России нет. Неплохой историей для комбинации был бы российский “Бетувакс-Ков-2”, который мы сейчас разрабатываем, но тут вопрос в регуляторике. Очень сложно в ранних фазах получить разрешение на комбинированные клинические исследования.

Пустят ли зарубежные вакцины в Россию?

- На ваш взгляд, каковы шансы, что импортные вакцины пустят на российский рынок? Учитывая, что появилось аргентинское исследование, которое говорит, что их применение полезно?

- Во-первых, это исследование еще не появилось - это только промежуточные результаты, представленные в виде пресс-релиза. Но думаю, что ничего кардинально не изменится. Китайские или индийские вакцины, которые к нам стучатся, России не слишком интересны. Например, китайскую Cansino регулятор посчитал не достаточно эффективной. Китайцы не завысили клиническую эффективность, честно говорят, что она составляет порядка 65 процентов. Это до распространения Дельта-линии коронавирусной инфекции. Поэтому Cansino вакцина неплохая, но не выдающаяся, точно не лучше “Спутника V” и очень похожая на него по платформе. АstraZeneca многократно "оскандалилась" (с учётом её массового применения и исследований в наиболее зарегулированных странах). В ряде стран (в том числе европейских) ее применение приостанавливали из-за риска тромбозов. Эта ситуация широко освещалась в мировых СМИ. В Южной Африке по Бета-линии оксфордская вакцина давала очень низкие результаты по защите от COVID-19 любой степени тяжести (но не от тяжелого течения заболевания - в этом случае эффективность оставалась умеренно-высокой!). Кроме того, возникли проблемы с одним из клинических исследований - случилась серьёзная ошибка с дозированием препарата у части добровольцев. Все это не внушает обществу большого доверия, хотя вакцина весьма неплохая. АstraZeneca, судя по всему, немного послабее “Спутника V”, поэтому причины для ее широкого применения в России тоже нет. Хотя, возможно, это позволило бы своевременно покрыть недостаточность отечественных производственных мощностей.

Американские Moderna и Pfizer не спешат приходить в нашу страну. Для них российский рынок - не слишком привлекательный. У нас же регулирование цен по госзакупкам. Понятно, что есть страны, куда они могут поставлять свои вакцины по высоким ценам. А в платный сегмент к нам они и так зайдут, например через фарм-кластер Сколково. Другими словами, вакцины, которые нам могут быть интересны - к примеру, американские Moderna и Pfizer - в Россию "приходить" пока не хотят. А те препараты, которые могут быть здесь менее востребованы - мы их сами не спешим регистрировать.

- Насколько это исследование поможет признанию “Спутника” за рубежом? Или фарм-компании вряд ли захотят пускать россиян на свои делянки?

- Результаты этого исследования говорят в пользу "Спутника Лайт", хотя пока они представлены в неполной форме и требуется научная публикация. Соответствующий Отчет может быть приложен к досье на отечественную вакцину вкупе с отчётами по российским клиническим исследованиям. Что касается "Спутника V", похоже, ВОЗ все-таки одобрит включение этого препарата в список вакцин для применения в чрезвычайных ситуациях. С регистрацией в Евросоюзе сложнее. Там еще более жесткие требования, есть проблемы с производством и вопросы по клиническим исследованиям. Но в целом “Спутник V” и "Спутник Лайт" себя хорошо показывают.

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