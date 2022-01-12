Вирусолог спрогнозировал появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца Фото: Иван МАКЕЕВ

Молекулярный биолог, вирусолог Петр Чумаков спрогнозировал, что через два-три месяца в России сформируется коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.

Сейчас в мире распространяется новый штамм «Омикрон». Когда он только зародился, исследователи прогнозировали высокую смертность, но штамм оказался не опаснее «Дельты».

- Как мы видим, смертность не увеличивается — это говорит о том, что «Омикрон» вызывает смерть в пять раз меньше, чем «Дельта». Но, конечно, есть группы риска, возможно, будут смерти, - отмечает эксперт.

Он полагает, что скоро в России начнется волна «Омикрон-штамма», но продлится она, по мнению исследователя, недолго.

- Но я думаю, что у нас все-таки будет большая загрузка медицинской системы, но это все будет продолжаться не так долго — в течении двух–трех месяцев прекратится, и будет коллективный иммунитет, — резюмировал ученый в беседе с ФАН.

Эксперты ВОЗ предупредили, что штамм «омикрон» вызывает тошноту и диарею, сообщает ФАН.

В свою очередь руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что проблема распространения коронавируса в частности связана с тем, что в России не исполняются профилактические меры.

- В силу того, что люди уже давно живут с пандемией, они уже к ней привыкли, привыкли к смерти и цифрам. Для них это не страшно, поэтому и исполнять карантинные и вакцинные мероприятия становится всё труднее… Поэтому это уже больше социально-психологическая проблема, нежели эпидемиологическая, - заключил Волков в беседе с RT.