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Политика12 января 2022 20:15

Грушко предупредил о подрыве безопасности России в случае расширения НАТО

В МИД считают, что это влияет на ухудшение безопасности в Европе
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Грушко предупредил о подрыве безопасности России в случае расширения НАТО

Грушко предупредил о подрыве безопасности России в случае расширения НАТО

Фото: Александр КОЦ

Процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски, которым российская сторона будет противостоять. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО по заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

- Фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, - это процесс расширения альянса. ... Это ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять, - заявил российский дипломат.

Грушко также добавил, что пока между сторонами нет общей позитивной повестки дня. Он считает, что причиной всему "разворот к старому НАТО", который направлен на сдерживание России.

12 января в Брюсселе состоялись переговоры в формате Совета Россия - НАТО. Он прошел впервые за 2,5 года по инициативе российской стороны и стал вторым этапом серьезной дискуссии с Западом по вопросам безопасности в Европе.