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Политика12 января 2022 23:00

Times: Глава МИД Великобритании планирует посетить с визитом Москву

Издание сообщает, что Лиз увлечена идеей визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Times: Главы МИД Великобритании планирует посетить с визитом Москву

Times: Главы МИД Великобритании планирует посетить с визитом Москву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступившая в должность в сентябре 2021 года, планирует посетить с визитом Москву. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве пишет газета Times.

Отмечается, что руководитель дипломатического ведомства может побывать в России уже в начале февраля. Но при этом по данным другого источника Times, это маловероятно, подготовка к подобной поездке не ведется.

- Многое должно произойти, чтобы это поездка состоялась. Но Лиз очень увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его при наличии подходящего момента ... Это может помочь в достижении наших целей, - заявил Times источник в окружении министра.

Напомним, британские министры иностранных дел не посещали Россию с декабря 2017 года, когда в Москву приезжал Борис Джонсон, который теперь возглавляет правительство Великобритании.