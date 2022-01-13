Опрос Quinnipiac University: Рейтинг популярности Байдена упал до 33% Фото: REUTERS

Рейтинг популярности президента США Джо Байдена снова снизился. Теперь его поддерживает лишь треть жителей страны, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

По его сведениям, с ноября 2021 года рейтинг одобрения главы государства упал с 36 до 33%.

Всего в опросе, который проводился с 7 по 10 января 2022 года, приняли участи 1 313 граждан. 53% из них признались, что недовольны тем, как Байден управляет страной. А вот стальные американцы не смогли определиться со своим отношением президенту. Что касается вопроса поддержки главы государства, что поддержка Байдена заметно снизилась и среди сторонников Демократической партии, она упала с 87 до 75%.

Еще летом 2021 года рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США опустился до 50%. Тогда 45% американцев признались, что не одобряют деятельность главы Белого дома, а еще 5% респондентов не смогли сформировать свое мнение по данному вопросу.