Иммунолог Жемчугов назвал "омикрон" предвестником последней мутации коронавируса Фото: Shutterstock

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" с большой вероятностью будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

- Я считаю, что "омикрон" с таким массивным распространением без гибели людей, без повышения летальности - предвестник того, что он уйдет из человеческой популяции в какую-то другую, - заявил эксперт ТАСС.

По предварительной оценке специалиста, это могут быть грызуны. Он также предположил, что новый штамм может выступать в качестве "живой вакцины", в результате чего вытеснит предыдущие, более опасные варианты коронавиурса.

Накануне основатель компании Microsoft Билл Гейтс озвучил прогноз, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса. Он признал, что предыдущие его предположения о сроках завершения пандемии были неверны, так как он не учел, что "дельта" будет настолько заразна, а людей придется очень долго уговаривать ставить спасительные прививки и соблюдать масочный режим.