Самолеты Минобороны России вывезли из Казахстана более 2 тысяч человек Фото: REUTERS

Самолеты военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ вывезли из Казахстана в Россию более 2 тысяч человек, серди которых как россияне, так и иностранные граждане, рассказали журналистам ведомстве.

С начала эвакуации бортами ВКС России из Казахстана был вывезен 2 241 человек. Это те граждане, кто приехал в республику на новогодние праздники и не смог покинуть страну самостоятельно после начала протестов, так как аэропорт Алма-Аты был закрыт.

Как писал сайт kp.ru, россиянам, которые пока остаются в Казахстане, на время действия режима чрезвычайного положения в республике предоставили нетарифицируемую мобильную связь. Это означает, что граждане могут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в республике. Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

Напомним, 9 января 2021 самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 100 россиян, прилетевших в Алма-Ату перед Новым годом к родственникам или в качестве туристов. После обострения ситуации в республике они вынуждены были оставаться в гостиницах.