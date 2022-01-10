Видео доставки россиян из Казахстана на Родину опубликовало Минобороны РФ

Россияне находились в Алма-Аты у родственников и в туристических поездках Фото: Кадр видео

Минобороны России опубликовало видео эвакуации россиян из Казахстана, где 2 января вспыхнули стихийные протесты из-за цен на сжиженный газ для автомобилей и за несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 января самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 100 россиян, прилетевших в Алма-Ату перед Новым годом к родственникам или в качестве туристов. После обострения ситуации в республике они вынуждены были оставаться в гостиницах.

В общей сложности в российский МИД поступило около 1600 заявок от наших сограждан, которые хотят вернуться из охваченной хаосом республики домой вывозными рейсами.

По последним данным, в результате протестов и стычек митингующих с силовиками погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате – 103. Сумма ущерба государству, по предварительным оценкам, составляет около 212 миллионов долларов.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам трагических событий на территории страны. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

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