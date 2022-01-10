Россиянам в Казахстане предоставят бесплатную мобильную связь на период ЧП в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России, находящимся в Казахстане, предоставят нетарифицируемую мобильную связь на весь период действия режима чрезвычайного положения в республике, сообщает Министерство цифрового развития РФ.

Ведомство договорилось с операторами «Большой четверки» – МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 – обеспечить россиянам в Казахстане бесплатные звонки. Как сказано на сайте Минцифры РФ, речь идет о входящих, исходящих вызовах и SMS, при этом они будут доступны даже при отрицательном балансе.

Уточняется, что нетарифицируемую связь предоставят россиянам с 12 по 19 января 2022. Таким образом, они смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в Казахстане, отметили в ведомстве. Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента – такой лимит введен во избежание перегрузки на сеть.

Вместе с тем будет сделан перерасчет абонентам, которые находятся или находились в Казахстане с 5 января 2022. Эти средства также могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

Как писал сайт kp.ru, ранее депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» призвали отменить международный роуминг для граждан РФ, находящихся в Казахстане.