Бастрыкин объяснил, почему первая экспертиза признала Галявиева невменяемым

Председатель СК России Александр Бастрыкин. ФОТО СК РФ

Повторная экспертиза признала напавшего на школу в Казани Ильяза Галявиева вменяемым и отменила вердикт предыдущего исследования, так как в первом случае не было учтено влияние деструктивной субкультуры на обвиняемого. Об этом председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости.

"Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения "колумбайн", - уточнил Бастрыкин.

По его словам, следствие представило экспертам выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей указанного деструктивного течения. На основании новых данных и назначили повторную экспертизу, которая признала обвиняемого в убийстве школьников вменяемым, уточнил руководитель СК.

Как ранее писал сайт "КП-Казань", Вахитовский районный суд Казани продлил арест обвиняемому в нападении на казанскую гимназию №175 и убийстве девяти человек, семеро из которых были детьми, Ильназу Галяеву. Он пробудет в СИЗО до 11 апреля 2022 года.

Напомним, Галявиеву предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом; изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.