Песков заявил о недопустимости НАТО диктовать России условия перемещения войск по своей территории

Песков заявил, что НАТО не имеет права контролировать перемещения российских войск на российской территории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил, что НАТО не имеет права корректировать перемещения военных сил Российской Федерации на территории России. Об этом Песков сказал в четверг 13 января.

Альянс не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои военные силы на своей же территории, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков особо подчеркнул, что Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории каких-либо других государств.

"Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент", - сказал Песков.

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