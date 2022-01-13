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Политика13 января 2022 9:56

Песков заявил о недопустимости НАТО диктовать России условия перемещения войск по своей территории

Мария ПАВЛОВА
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Песков заявил, что НАТО не имеет права контролировать перемещения российских войск на российской территории.

Песков заявил, что НАТО не имеет права контролировать перемещения российских войск на российской территории.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил, что НАТО не имеет права корректировать перемещения военных сил Российской Федерации на территории России. Об этом Песков сказал в четверг 13 января.

Альянс не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои военные силы на своей же территории, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков особо подчеркнул, что Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории каких-либо других государств.

"Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент", - сказал Песков.

Ранее на kp.ru рассказывалось о главных моментах переговоров Совета Россия-НАТО. Подробности здесь.