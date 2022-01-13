Песков заявил, что Россия не намерена "бросать" Белоруссию в условиях западных санкций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "не бросит" Белоруссию в условиях санкций. Такое заявление Песков сделал в четверг 13 января, отвечая на вопрос, готова ли РФ через свою территорию перенаправить поставки белорусских калийных удобрений.

Песков не подтвердил, но и не опроверг готовность России взять на себя транзит белорусского калия после того, как от этого транзита отказалась Литва, но отметил, что Белоруссия является партнером России.

Песков не стал отвечать, готова ли Россия взять на себя транзит белорусского калия после расторжения белорусского договора с литовскими железными дорогами - но указал, что Белоруссия является партнером Российской Федерации.

"Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Литва решила расторгнуть контракт с "Беларуськалием" с 1 февраля 2022 года, мотивируя это тем, что соглашение противоречит интересам национальной безопасности Литвы.

"Беларуськалий" пригрозил Литве многомиллиардными исками, если транзит остановится.

О том, какие ответные меры предпримет Белоруссия, если Литва остановит транзит калия, рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.