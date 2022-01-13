Рэпер Моргенштерн вложился в созданную Павлом Дуровым криптовалюту TON Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе TON сообщили, что скандальный рэпер Алишер Моргенштерн поддержал блокчейн-проект TON (The Open Network), созданный командой мессенджера Telegram Павла Дурова.

"Сейчас я вижу свое будущее в метавселенных, NFT и криптомире. Всегда был далек от этого и относился скептически, но когда биткоин растет в 50 раз буквально за несколько лет, глупо игнорировать современные реалии", - цитирует Моргенштерна пресс-служба в беседе с изданием "Газета.ru"

Отмечается, что музыкант вложил в криптовалюту 10 миллионов рублей.

Напомним, рэпер заявил о работе над созданием собственного средства массовой информации. Певец сообщил, что устал читать "однообразные, скучные, желтушные СМИ", передают "Известия".

Ранее депутат раскрыл секрет успеха Моргенштерна, который покорил молодёжь и заработал миллионы. По его мнению, артист перестанет быть интересным, если прекратит делать громкие неоднозначные заявления, сообщает Life.ru