Дерматолог посоветовала не умываться перед выходом на улицу в мороз для сохранения кожи Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-дерматолог Татьяна Егорова заявила, что главное условие сохранения здоровой кожи лица в морозную погоду - не умываться перед выходом на улицу.

"Нормальная кожа сама себя защищает. Любой крем содержит воду, и этот слой будет кристаллизоваться на морозе. А когда приходишь домой - кожа также сама оттаивает, не нужно её растирать. Но если она сильно шелушится, можно помазать кремами категории эмолента - они хорошо помогают восстановиться", - пояснила она в беседе с NEWS.ru

Врач отметила, что гидролипидный слой кожи хорошо её защищает от мороза.

Ранее дерматолог, трихолог Юлия Галлямова рассказала, что излишки кожного сала, которые накапливаются на волосах из-за ношения шапки, могут навредить коже волосистой части головы, вызывая себорею.

"Слишком часто не мыть руки вы не задумываетесь. Вы моете по мере загрязнения. Здесь то же самое. Моем голову по мере загрязнения", - цитирует специалиста телеканал "360".