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Здоровье13 января 2022 15:07

Мурашко заявил, что вакцинация беременной женщины защищает новорожденного и от «омикрона»

Глава Минздрава РФ Мурашко рассказал, что младенцы получают иммунитет от COVID-19 с молоком привитых матерей
Мария ПАВЛОВА
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Министр здравоохранения Мурашко заявил, что вакцинированные матери передают младенцам иммунитет к "омикрону".

Министр здравоохранения Мурашко заявил, что вакцинированные матери передают младенцам иммунитет к "омикрону".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравохоранения РФ Михаил Мурашко объяснил необходимость вакцинации для беременных женщин и молодых матерей. Мурашко рассказал об этом в четверг 13 января на Гайдаровском форуме, пишет РИА Новости.

Глава Минздрава напомнил, что иммунитет передается младенцам от вакцинированных матерей во время грудного вскармливания. Это правило распространяется и на омикрон-штамм COVID-19, уточнил Мурашко. Министр напомнил, что штамм «омикрон» представляет серьезную опасность для детей до четырех лет.

«Сегодня все больше и больше говорят о том, что новый штамм «Омикрон» в том числе более опасен становится для детей от момента рождения до четырех лет. Как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорожденного», — сказал Мурашко.

Ранее Заведующая детским ковидным отделением Светлана Баннова назвала главную «фишку» вакцинации детей и подростков от COVID-19. Подробности читайте здесь на kp.ru.