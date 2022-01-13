Захарова предложила извиниться тем, кто называл ввод войск ОДКБ в Казахстан «оккупацией»

Мария Захарова предложила извиниться тем, кто заявлял об оккупации Казахстана силами ОДКБ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила извиниться тем, кто распространял информацию о попытке якобы «воссоздания Советского Союза», говоря о вводе войск ОДКБ в Казахстан и называл это «оккупацией Казахстана».

«Интересно, все, кто кричал про «второй Афганистан», «оккупацию Казахстана» и «воссоздание Советского Союза», чем сейчас заняты? Чем-то важным, наверное. Раз не приносят извинения за дезинформацию. Новую придумывают?», - написала Захарова в Telegram в четверг 13 января.

Ранее сообщалось, что главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана. О завершении основной миссии миротворцев ОДКБ во вторник 11 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане, сообщалось на kp.ru.