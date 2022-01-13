Путин высоко оценил роль миротворческих сил ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высоко оценил роль, которую миротворческие силы ОДКБ сыграли в стабилизации ситуации в Казахстане. Об этом он рассказал министру обороны Сергею Шойгу в ходе встречи в четверг, 13 января.

"Миротворческие силы ОДКБ сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Это - оценка самого президента страны Токаева. По сути, это первая операция ОДКБ", - заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что большую роль сыграна военно-транспортная авиация, а также тот факт, что силам ОДКБ удалось быстро сконцентрировать силы и средства на территории Казахстана.

"Я хочу поблагодарить вас, штаб, и выразить надежду, что эта практика применения наших вооруженных сил будет изучена. В целом, надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили", - резюмировал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, 13 января миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности начала передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.