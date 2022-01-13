Адвокат Жорин потребует компенсацию с европейского регулятора за прививку опасной вакциной Фото: СОЦСЕТИ

Российский адвокат Сергей Жорин намерен требовать компенсации у европейского регулятора после вакцинации от коронавируса. Правозащитник сделал прививку иностранной вакциной, чтобы получить разрешение путешествовать по работе. Но заветный GreenPass был аннулирован через несколько дней.

Первая вакцинация от коронавируса была пройден в России препаратом „Спутник V“. Но когда в декабре потребовалось по работе посетить несколько стран Европы, включая официальные учреждения, пришлось задуматься о вакцинации признанной везде вакциной.

Вакцинированному выдают европейский Green Pass — аналог российской системы «ковидных» QR-кодов. С им можно беспрепятственно посещать различные учреждения и путешествовать. Прививки выполняются толко «одобренными и рекомендованными» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

В Хорватии Сергей Жорин поставил однокомпонентную вакцину от компании Johnson & Johnson. А это значит, что через 15 дней можно было получить пропуск.

30 декабря Green Pass был получен, но в местных СМИ стали появляться сообщения об опасности американской вакцины, которая по мнению специалистов может вызывать сгущение крови, инсульты и инфаркты. Вскоре Австрия отказалась признавать вакцину и закрыла въезд для вакцинированных ею лиц.

Не исключено, что на очереди другие страны Европы.

- Долгие месяцы Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не пропускает сертификацию российского препарата „Спутник V“, бравируя тщательным проведением исследований практически космического масштаба, доскональным изучением всех его свойств и побочек. А на деле получается, что все скорее сводится к войнам за место под солнцем. А жители Евросоюза становятся подопытными кроликами, — комментирует Сергей Жорин Пятому каналу.

Адвокат полагает, что в такой ситуации единственно верный путь — требовать компенсации за нанесенный вред здоровью и моральный ущерб. Ведь получается, что человек, прошедший вакцинацию данным препаратом. Вынужден делать повторный укол другой вакциной.

- Если уж государство одобряет вакцину, а потом выясняется, что она смертельно опасна, тогда нужно выплачивать компенсацию. И такой опыт в ряде европейских стран уже был, когда свирепствовала эпидемия свиного гриппа. За вредоносную вакцину пришлось выплачивать многомиллионные компенсации. Это, во-первых. А во-вторых, уж точно не аннулировать сертификат до окончания срока действия, чтобы люди дважды не становились пострадавшими то ли от какого-то заговора, то ли от каких-то междоусобиц внутри фармацевтических компаний, — заключил Сергей Жорин.

Тем временем руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с RT прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России, а также рассказал о необходимых мерах защиты.

- Действенных мер всего две. Это либо ограничение социальной активности — начиная от ношения масок и заканчивая карантинными мероприятиями, — либо вакцинация, - отметил эксперт.

Врачи ждут прихода новой волны коронавируса. Это произойдет совсем скоро. По оценкам медиков, "омикрон-штамм" опасен для детей в возрасте до четырех лет, сообщает телеканал "360".