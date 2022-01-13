Политолог Марков заявил, что ВОЗ одобряет американские вакцины ради прибыли

Политолог Марков назвал ВОЗ коррумпированной организацией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Политолог Сергей Марков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является коррупционной, имеющая мизерный бюджет, которая зависит от западных стран.

"ВОЗ - это довольно бедная, если не сказать нищая организация. У нее много программ, но бюджет у нее до сих пор был равен бюджету американского госпиталя одного", - пояснил эксперт в беседе с "Пятым каналом".

По словам специалиста, ВОЗ поспешно одобряет зарубежные вакцины, наподобие Johnson& Johnson, ради прибыли.

Марков добавил, что речь идет о прибыли в десятки миллиардов долларов и отметил, что вакцина имеет редкий побочный эффект - нарушения свертываемости крови.

Ранее стало известно, что в топе популярных стран у "вакцинных туристов" - Хорватия, Сербия и Греция.

"В Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna, AstraZeneca", - цитируют "Известия" пресс-службу туроператора "Русский Экспресс".