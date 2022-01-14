Дерматолог дала советы, как сохранить здоровой кожу лица в мороз Фото: Shutterstock

Зима богата перепадами температур. На улице то +5, то -15 градусов и в первую очередь в такую погоду страдает кожа лица.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова дала советы, как сохранить кожный покров в холодное время года.

Правило первое - не умываться перед выходом на улицу. Гидролипидный слой хорошо защищает ткани от мороза.

-Нормальная кожа способна сама себя защитить. Любой крем содержит воду, и этот слой будет кристаллизоваться на морозе, - комментирует в беседе с NEWS.ru Татьяна Егорова.

По возвращении с улицы не стоит тереть щеки и нос, пытаясь отогреть кожные покровы. Кожа постепенно восстановит чувствительность сама, а вот резкие движения способны нанести микротравмы.

- Если кожа сильно шелушится, можно помазать кремами категории эмолента — они хорошо помогают восстановиться, — подчеркнула дерматолог.

Ранее врач-трихолог дала советы по уходу за волосами в зимнее время. Зимой приходится мыть голову чаще, однако это не означает, что волосы будут страдать. Сухими шампунями в холодную погоду лучше не пользоваться, это может нанести вред, сообщает телеканал "360".

Ночь с 13 на 14 января в центральной части страны будет сложной для метеозависимых людей. К утру ожидается -15…-20 °C, а на востоке области Московской области температура может быть и -22…-23 °C.

Но «зимняя пушкинская сказка» закончится очень быстро — в течение дня ожидается «резкое понижение давления на 30 мм рт. ст. за 36 часов», сообщает Rt.