Депутат Бундестага заявил, что вакцину «Спутник V» не регистрируют в ЕС по политическим и экономическим причинам

Российская вакцина «Спутник V» давно бы получила одобрение ЕМА, если бы оценивалась только по медицинским показателям Фото: REUTERS

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» уже давно получила бы одобрение для применения в странах Евросоюза, если бы Европейское агентство по лекарственным средствам оценивало ее только по медицинским показателям, уверен член комитета Бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

По мнению политика из ФРГ, процесс регистрации вакцины «Спутник V» в Европе затягивается по политическим и экономическим причинам.

«Оно (EMA – прим. ред.) защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», - сказал Петр Быстрон в интервью газете «Известия».

Депутат Бундестага добавил, что Агентство, не признавая сертификаты о вакцинации против COVID-19 «Спутником V», «не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что специалисты ЕМА дали положительное заключение по процедуре клинических исследований российского препарата, у экспертов не было критических замечаний по поводу «Спутника V». К слову, в конце прошлого года в ВОЗ объяснили задержку с признанием нашей вакцины проверкой технологических процессов.